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В Киевской области четыре лошади погибли при пожаре на конюшне
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В Киевской области четыре лошади погибли при пожаре на конюшне 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Четыре лошади погибли в результате пожара на конюшне в Киевской области, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.
По данным ведомства, информация о возгорании в селе Княжичи поступила в 4.46.
"На месте происшествия спасателями установлено, что горит конюшня на площади 150 квадратных метров. Пожар локализован в 5.59 и полностью ликвидирован в 7.58. В результате пожара погибли четыре лошади", — говорится в сообщении службы.
Причины пожара устанавливаются.
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