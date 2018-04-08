В Киевской области четыре лошади погибли при пожаре на конюшне

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости . Четыре лошади погибли в результате пожара на конюшне в Киевской области, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

По данным ведомства, информация о возгорании в селе Княжичи поступила в 4.46.

"На месте происшествия спасателями установлено, что горит конюшня на площади 150 квадратных метров. Пожар локализован в 5.59 и полностью ликвидирован в 7.58. В результате пожара погибли четыре лошади", — говорится в сообщении службы.

Причины пожара устанавливаются.