Школьница отравилась бытовым газом в Гатчине

Девочка попала в больницу Гатчинского района из-за утечки бытового газа в одном из частных домов. Об этом сообщают правоохранительные органы

Девочка 15-ти лет поступила в приемный покой гатчинской районной больницы днем 7 апреля. Медики диагностировали у подростка отравление газом. Известно, что она учится в девятом классе.

По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа в доме. На место прибыли полицейские и сотрудники специализированной службы.

Проводится проверка. В доме установлен газовый котел.