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Школьница отравилась бытовым газом в Гатчине
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Школьница отравилась бытовым газом в Гатчине 

Ivyborg.ru 20 минут назад
Девочка попала в больницу Гатчинского района из-за утечки бытового газа в одном из частных домов. Об этом сообщают правоохранительные органы
Девочка 15-ти лет поступила в приемный покой гатчинской районной больницы днем 7 апреля. Медики диагностировали у подростка отравление газом. Известно, что она учится в девятом классе.
По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа в доме. На место прибыли полицейские и сотрудники специализированной службы.
Проводится проверка. В доме установлен газовый котел.
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