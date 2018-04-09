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В Нижегородской области семья отравилась газом
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В Нижегородской области семья отравилась газом 

РИА Новости 33 минуты назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД 9 апр — РИА Новости. Семья из четырех человек отравилась газом в Кулебакском районе Нижегородской области, 35-летний мужчина погиб, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Седьмого апреля в ночное время в квартире дома села Мурзицы Кулебакского района обнаружен без признаков жизни 35-летний мужчина.
"По предварительным данным, 6 апреля 2018 года поздним вечером в квартире находились 27-летняя женщина, ее муж и двое детей в возрасте 5 лет и 2 месяца. Неожиданно старший ребенок потерял сознание. Женщина успела позвонить родственникам, которые вызвали скорую помощь. Медики, не сумев попасть в квартиру, вызвали сотрудников экстренных служб. При вскрытии, в квартире обнаружен хозяин без признаков жизни", — говорится в сообщении регионального СК.
Врачам удалось спасти женщину и двоих малолетних детей. В настоящее время дети находятся в районной больнице, угроза их жизни миновала.
При осмотре тела погибшего мужчины следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Квартира, в которой произошла трагедия, располагается на 3-м этаже 3-этажного кирпичного дома. В кухне имеются газовая плита и газовая колонка. Следователям предстоит выяснить, было ли исправно газовое оборудование и вентиляционные коммуникации, а также имелись ли нарушения со стороны ресурсоснабжающей организации при оказании услуг газоснабжения.
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