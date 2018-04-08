Ещё
Человек пострадал при пожаре в квартире в Луховицах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Человек пострадал при пожаре в квартире в Луховицах 

РИАМО 1 час назад
Пожар произошел в бане в подмосковных Луховицах, в результате происшествия пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Седьмого апреля в 23:44 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Луховицы, деревня Павловское, улица Центральная, дом 42.
«Есть пострадавший. Восьмого апреля в 01:10 — ликвидация пожара», — говорится в сообщении
В тушении возгорания в бане принимали участие семь человек и две единицы техники.
РИАМО: последние новости
Территории у храмов и кладбища Подмосковья проверят перед Пасхой Более 20 многоквартирных домов отремонтируют в Рузском округе в 2018 году В соцсетях сообщили об эвакуации людей из ТРЦ «Океания» в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар181
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей766
Минобороны России выступило с заявлением439
Сын Яковлевой попал в психушку179
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Видео
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
03:15
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Политика
00:36
Скрипаль готова дать показания в Скотланд-Ярде
В мире Европа
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение