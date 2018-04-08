Человек пострадал при пожаре в квартире в Луховицах 

Пожар произошел в бане в подмосковных Луховицах, в результате происшествия пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Седьмого апреля в 23:44 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Луховицы, деревня Павловское, улица Центральная, дом 42.
«Есть пострадавший. Восьмого апреля в 01:10 — ликвидация пожара», — говорится в сообщении
В тушении возгорания в бане принимали участие семь человек и две единицы техники.