Человек пострадал при пожаре в квартире в Луховицах

Пожар произошел в бане в подмосковных Луховицах , в результате происшествия пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области. Седьмого апреля в 23:44 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область , городской округ Луховицы, деревня Павловское, улица Центральная, дом 42. «Есть пострадавший. Восьмого апреля в 01:10 — ликвидация пожара», — говорится в сообщении В тушении возгорания в бане принимали участие семь человек и две единицы техники.