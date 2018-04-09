Ещё
Стали известны подробности смертельного пожара в Орле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны подробности смертельного пожара в Орле 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Пресс-служба МЧС по Орловской области опубликовала подробности пожара, произошедшего на улице Добролюбова областного центра накануне, 8 апреля.
Сообщение о возгорании хозяйственной постройки поступило на телефон пожарно-спасательной службы 101 в половине десятого утра.
Когда сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, хозпостройка горела открытым пламенем. Звеном газодымозащитников был подан один ствол на тушение, параллельно пожарные занялись поиском человека.
В 09.47 сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего мужчины. В результате пожара хозпостройка выгорела изнутри на площади 16 квадратных метров. Произошло обрушение сгоревшей кровли. Причину пожара и материальный ущерб выясняют специалисты.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В Орле на Добролюбова сгорела хозпостройка
Сообщение Стали известны подробности смертельного пожара в Орле появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В районе Горпарка Орла вода поднялась почти на 8 сантиметров В Орловской области 41 мобильная группа займётся тушением лесов В Орле росгвардеец вынес из горящего дома инвалида
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок325
Рубль рухнул346
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»213
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй95
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия218
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение