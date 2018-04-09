Стали известны подробности смертельного пожара в Орле

Пресс-служба МЧС по Орловской области опубликовала подробности пожара, произошедшего на улице Добролюбова областного центра накануне, 8 апреля.

Сообщение о возгорании хозяйственной постройки поступило на телефон пожарно-спасательной службы 101 в половине десятого утра.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, хозпостройка горела открытым пламенем. Звеном газодымозащитников был подан один ствол на тушение, параллельно пожарные занялись поиском человека.

В 09.47 сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего мужчины. В результате пожара хозпостройка выгорела изнутри на площади 16 квадратных метров. Произошло обрушение сгоревшей кровли. Причину пожара и материальный ущерб выясняют специалисты.

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