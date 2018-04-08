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В Москве загорелся многоэтажный дом
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На юге Москвы загорелся многоэтажный дом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Twitter
Пожарные спасли более 20 человек из многоквартирного дома на юге Москвы, имеются пострадавшие, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Как сообщили в МЧС, пожар произошел 8 апреля в 10.52 мск в квартире на четвертом этаже 17-этажого жилого дома по адресу ул. Болотниковская, дом 5, корпус 2. Спасатели выясняют обстоятельства пожара.
"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома спасены более 20 человек. К сожалению, имеются пострадавшие", — говорится в сообщении.
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