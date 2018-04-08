В Москве загорелся многоэтажный дом

На юге Москвы загорелся многоэтажный дом

Как сообщили в МЧС, пожар произошел 8 апреля в 10.52 мск в квартире на четвертом этаже 17-этажого жилого дома по адресу ул. Болотниковская, дом 5, корпус 2. Спасатели выясняют обстоятельства пожара.