В Москве загорелся многоэтажный дом

Пожарные спасли более 20 человек из многоквартирного дома на юге Москвы, имеются пострадавшие, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Информация о пожаре в квартире на ул. Болотниковская д.46 к.2https://t.co/qsqrXBg8PA pic.twitter.com/W9WlJTsBuF— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 26 октября 2017 г.
Как сообщили в МЧС, пожар произошел 8 апреля в 10.52 мск в квартире на четвертом этаже 17-этажого жилого дома по адресу ул. Болотниковская, дом 5, корпус 2. Спасатели выясняют обстоятельства пожара.
"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома спасены более 20 человек. К сожалению, имеются пострадавшие", — говорится в сообщении.