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В Сочи более 30 рабочих продолжают ремонтировать горевший дом
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В Сочи более 30 рабочих продолжают ремонтировать горевший дом 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: Живая Кубань
СОЧИ, 9 апр — РИА Новости. Более 30 человек участвуют в восстановительных работах в Сочи в пятиэтажном доме на улице Пятигорской, почти все коммуникации восстановлены, но пока дом обесточен, жить там пока нельзя, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее сообщалось, что в Сочи на улице Пятигорской произошел пожар в пятиэтажном доме на площади 500 квадратных метров. Никто не пострадал, были эвакуированы 50 жителей дома.
Администрация Хостинского района Сочи подготовила пункт временного размещения погорельцев — жилой комплекс «Лесное» на улице Транспортной. По сообщению администрации, горевший дом был узаконен на основании фальшивого экспертного заключения. По сообщению городских властей, застройщик взял на себя обязательства восстановить дом в течение двух месяцев.
"В резервном фонде остаются 26 человек. В восстановительных работах в доме участвуют более 30 человек, уже восстановили электроснабжение до пятого этажа, пока не подключили. Сейчас занимаются ремонтом канализации. Водоснабжение работает. Пока дом обесточен, позже будут подключать все комплексно", — рассказали в мэрии.
"В середине текущей недели в дом будет подано электричество, чтобы жители могли прийти в свои квартиры и просушить их. Однако жить в доме во время проведения работ нельзя", — уточнили в муниципалитете.
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