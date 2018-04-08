Вспыхнула, как спичка: под Тюменью загорелась иномарка

Сегодня, восьмого апреля, на 42 километре автодороги Ишим — Бердюжье загорелась машина марки Volvo. Автомобиль, по данным МЧС, вспыхнул, как спичка. На данный момент причина и ущерб возгорания устанавливается дознавателями. Но уже известно, что автомобилю после случившегося потребуется серьёзный ремонт.

— Транспортное средство тушили 7 спасателей с помощью двух единиц спецтехники, — пояснили в пресс-службе областного МЧС

В конце марта в тюменском гаражном кооперативе загорелась иномарка. Это произошло ночью, поэтому другие автомобилисты, чьи гаражи расположены рядом, рисковали лишиться имущества. Но прибывшие спасатели успели вовремя затушить пламя. Если вы стали свидетелем этого пожара или другого возгорания, успели сделать фото или видео, сообщите нам на почту Написать письмо или по телефону: 8-982-921-29-62 (SMS, WhatsApp, Viber).