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Прокуратура займется исчезнувшими пожарными шлангами из высотки на Уралмаше
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Прокуратура займется исчезнувшими пожарными шлангами из высотки на Уралмаше 

e1.ru 21 минуту назад
Фото: e1.ru
После публикации на Е1.RU прокуратура заинтересовалась высоткой на улице Бакинских Комиссаров, 97. По словам жильцов, уже несколько месяцев в доме нет пожарных шлангов. Шкафчики для них висят на каждом этаже, но внутри пусто.
— На нас обратила внимание — не больше, не меньше — генпрокуратура. По её команде на нас вышла облпрокуратура, и сейчас речь идёт по меньшей мере о проверках сразу нескольких домов в нашем районе, и не исключено, что о возможных масштабных проверках жилищного фонда, — говорит житель дома Дмитрий.
Ранее Гульзира Черешнева, председатель ТСН, которое управляет домом, рассказала E1.RU, что жильцы ушли от УК «Территория» с 1 июня прошлого года. Но пожарную сигнализацию и автоматику ТСН от управляющей компании не принимало.
— Когда сдавался соседний дом на Бакинских Комиссаров, 99, они забрали туда все рукава, я сама лично это видела, и не только я, другие жильцы тоже, — рассказала председатель ТСН. — Забрали временно, а потом уверяли, что положили их на хранение в помещении мусоросборника. Нам, собственникам, их не показывали. А сейчас, после событий в Кемерово, стали делать ревизию, проверять — рукавов там нет. И пожарные системы не переданы. Буду писать претензию в УК.
А в одном из разговоров с жильцами, по словам Гульзиры Черешневой, представители УК говорили, что пожарные гидранты и вовсе украли. В доме на Бакинских Комиссаров, 99, куда, как видела Черешнева, переносили их рукава, сейчас шкафчики, по ее словам, тоже пустые. Жители предполагают, что их унесли в другой дом.
Теперь куда делись рукава, будут выяснять сотрудники прокуратуры.
Проверять дом на пожарную безопасность жители и ТСН стали после трагедии в Кемерово, где во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Наши журналисты после этого проверили эвакуационные выходы в екатеринбургских торговых центрах.
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