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В Самарской области за сутки сгорело два автомобиля
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В Самарской области за сутки сгорело два автомобиля 

Волга Ньюс 26 минут назад
В субботу, 7 апреля, в 17:29 в Автозаводском районе Тольятти на ул. Юбилейной горел автомобиль, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе шести человек личного состава и двух единицы техники.
Возгорание удалось ликвидировать в 17:36.
Второй случай загорания транспортного средства зарегистрирован ведомством в Красноглинском районе Самары в 1 квартале в 21:33.
На ликвидацию возгорания было направлено шесть спасателей и одна спецмашина. В 21:46 пожар был полностью потушен.
Причины пожаров и ущерб от них устанавливаются.
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