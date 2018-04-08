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В Самарской области потушили 10 пожаров
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В Самарской области потушили 10 пожаров 

АиФ-Самара 24 минуты назад
Фото: АиФ-Самара
Так, 7 апреля в Самаре на ул. Средне-Садовой загорелся гараж. На тушение пожара выезжали 10 огнеборцев и 2 единицы техники. Пожар удалось локализовать и потушить за 2 минуты.
Ведомство также сообщает и о других пожарах, произошедших за минувшие сутки. Так огнём были охвачены надворные постройки в Волжском и в Красноярском районах. Хозяева двух автомобилей в Тольятти и Самаре также обратились к помощи пожарных. В Сызрани и Железнодорожном районе Самары чуть не сгорели частные дома. Возгорание кабеля в электрощитке произошло в Автозаводском р-не Тольятти. Горели баня в Пестравском районе и дачный домик Красноярском районе.
В ведомстве рекомендуют случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01» или «101» (с сотового телефона). Круглосуточно работает Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.
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