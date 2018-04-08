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В Чайковском спасли рыбака, который провалился под лёд
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В Чайковском спасли рыбака, который провалился под лёд 

АиФ Пермь 24 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
«Днём 7 апреля на пульт пожарной охраны от очевидцев поступило сообщение о том, что на реке Кама в районе шлюза тонет человек. На место выехали оперативные службы. По прибытии обнаружили, что примерно в сорока метрах от берега на рыхлом льду лежит мужчина», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Двое сотрудников Чайковской городской службы спасения в гидрокостюмах при помощи верёвок и носилок доставили пострадавшего на берег. Мужчину передали врачам скорой помощи.
«Лёд уже очень тонкий, — рассказывает старший смены Чайковской городской службы спасения, спасатель 1 класса Артур Гареев. — Кто-то из очевидцев вытащил рыбака из воды до нашего прибытия, мы этих людей не застали. Мужчина лежал на рыхлом льду и не шевелился, была угроза повторного проваливания».
Провалившийся рыбак получил серьезное переохлаждение, врачи оценивают его состояние как стабильное.
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