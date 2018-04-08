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700 кубов пиломатериалов сгорело минувшей ночью на пилораме в Соколе
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700 кубов пиломатериалов сгорело минувшей ночью на пилораме в Соколе 

Вологда.рф 46 минут назад
Фото: Вологда.рф
Пожар произошел на производстве, которое располагается на ул. Овражной. Около половины первого ночи на пульт спасателей поступил сигнал о возгорании. На место ЧП уже через четыре минуты после сообщения прибыли 3 единицы техники и 14 человек.
Горел деревянный навес с пиломатериалами. Всего там хранилось порядка 1000 кубов древесного материала. В результате 700 уничтожено пламенем, 300 повреждено. Возгорание было ликвидировано в 1.46.
Общая площадь пожар составила 200 кв. м, по предварительной версии причина возгорания — поджог. Никто из людей не пострадал.
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