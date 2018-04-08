Девять пожаров произошло в Калининградской области за минувшие сутки 

В течение суток в Калининградской области было потушено девять техногенных пожаров. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Калининградской области в воскресенье, 8 апреля.
«Приняты меры по ликвидации последствий:
— возгорания электрического щитка в поселке Зеленое Полесского ГО;
— пожара в двухэтажных железобетонных боксах в поселке Васильково Гурьевского ГО;
— пожара в одноэтажном кирпичном многоквартирном жилом доме в поселке Сальское Зеленоградского ГО;
— пожара в кирпичном гараже в поселке Малое Борисово Гурьевского ГО;
— возгорания электрического щитка на лестничной площадке в многоквартирном жилом доме на улице Каштанова в городе Советске;
— пожара в двухэтажном жилом доме довоенной постройки на улице Титова в городе Советске;
— пожара в деревянной хозяйственной постройке в СНТ «Дружба» в городе Гусеве;
— пожара в двухэтажном жилом частном домике в СНТ «Южный» в Московском районе города Калининграда;
— пожара в пристройке к одноэтажному кирпичному дому в поселке Петрово Гурьевского ГО», — сообщается на сайте управления.