Девять пожаров произошло в Калининградской области за минувшие сутки

В течение суток в Калининградской области было потушено девять техногенных пожаров. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Калининградской области в воскресенье, 8 апреля.

«Приняты меры по ликвидации последствий:

— возгорания электрического щитка в поселке Зеленое Полесского ГО;

— пожара в двухэтажных железобетонных боксах в поселке Васильково Гурьевского ГО;

— пожара в одноэтажном кирпичном многоквартирном жилом доме в поселке Сальское Зеленоградского ГО;

— пожара в кирпичном гараже в поселке Малое Борисово Гурьевского ГО;

— возгорания электрического щитка на лестничной площадке в многоквартирном жилом доме на улице Каштанова в городе Советске;

— пожара в двухэтажном жилом доме довоенной постройки на улице Титова в городе Советске;

— пожара в деревянной хозяйственной постройке в СНТ «Дружба» в городе Гусеве

— пожара в двухэтажном жилом частном домике в СНТ «Южный» в Московском районе города Калининграда