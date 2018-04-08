Появились фото с пожара на танкере «Волганефть»

Очевидцы выложили фото с места пожара танкера «Волгонефть». Судно загорелось 5 апреля, в 12:41.

От танкера осталась лишь кормовая часть

Огонь начался в рубке судна и стремительно распространился по площади 360 кв м.

—Разыгравшаяся стихия могла нанести урон стоящим рядом на слипе судам «Дундага» и «Волгонефть-138», — пишут самарцы в паблике «Речфлот 63».

Рядом со списанным танкером стоят действующие суда