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Появились фото с пожара на танкере «Волганефть»
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Появились фото с пожара на танкере «Волганефть» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Очевидцы выложили фото с места пожара танкера «Волгонефть». Судно загорелось 5 апреля, в 12:41.
От танкера осталась лишь кормовая часть
Огонь начался в рубке судна и стремительно распространился по площади 360 кв м.
В ГУ МЧС России по Самарской области рассказали, что к моменту начала пожара рабочие распиливали элементы танкера на металлолом.
—Разыгравшаяся стихия могла нанести урон стоящим рядом на слипе судам «Дундага» и «Волгонефть-138», — пишут самарцы в паблике «Речфлот 63».
Рядом со списанным танкером стоят действующие суда
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