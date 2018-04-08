Появились фото с пожара на танкере «Волганефть» 

Очевидцы выложили фото с места пожара танкера «Волгонефть». Судно загорелось 5 апреля, в 12:41.
От танкера осталась лишь кормовая часть
Огонь начался в рубке судна и стремительно распространился по площади 360 кв м.
В ГУ МЧС России по Самарской области рассказали, что к моменту начала пожара рабочие распиливали элементы танкера на металлолом.
—Разыгравшаяся стихия могла нанести урон стоящим рядом на слипе судам «Дундага» и «Волгонефть-138», — пишут самарцы в паблике «Речфлот 63».
Рядом со списанным танкером стоят действующие суда