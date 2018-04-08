Видео смертельного пожара попало в Сеть

Появились кадры с места смертельного пожара под Великим Новгородом

Частный дом в населенном пункте Волотово Новгородской области сгорел в ночь на 8 апреля. На кадрах, которые сделали прибывшие на место сотрудники МЧС видно, что от жилого здания практически ничего не осталось.

Спасатели поливают деревянные стены, которые превратились в тлеющие угли.

пресс-служба МЧС

Обстоятельства пожара, унесшего жизни пяти человек, на данный момент неизвестны.

Утром 8 апреля СМИ сообщили, что жертвами возгорания стали четверо взрослых и один ребенок. Огонь, охвативший здание, пожарные тушили более двух часов.