Видео смертельного пожара попало в Сеть

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Появились кадры с места смертельного пожара под Великим Новгородом 

360tv.ru 24 минуты назад
Частный дом в населенном пункте Волотово Новгородской области сгорел в ночь на 8 апреля. На кадрах, которые сделали прибывшие на место сотрудники МЧС видно, что от жилого здания практически ничего не осталось.
Спасатели поливают деревянные стены, которые превратились в тлеющие угли.
пресс-служба МЧС
Обстоятельства пожара, унесшего жизни пяти человек, на данный момент неизвестны.
Утром 8 апреля СМИ сообщили, что жертвами возгорания стали четверо взрослых и один ребенок. Огонь, охвативший здание, пожарные тушили более двух часов.
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