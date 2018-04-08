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В ночном пожаре в селе Башкирии пострадал мужчина
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В ночном пожаре в селе Башкирии пострадал мужчина 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Иглинском районе Башкирии в деревне Искра пожар едва не лишил жизни пенсионера.
Поздно ночью, около 2:00, пожарным позвонил житель села и сообщил, что рядом с его домом на Луговой улице загорелась баня и дощатый сарай. Мужчина приезда спасателей ждать не стал, а бросился сам сбивать пламя и выносить вещи из дома, боясь, что огонь перекинется и на жилое строение.
— Когда шесть пожарных прибыли на место, они обнаружили, что строения объяты огнем. Начали тушение и поиск хозяина. 60-летний мужчина получил ожоги и надышался угарным газом, но остался жив, — сообщили в МЧС.
Пожар быстро ликвидировали. К счастью, жилой дом огонь не задел.
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