В Омске жильцы общежития пожаловались на протекающую крышу

Накануне, 7 апреля, в группе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись, автор которой пожаловался на протекающую крышу в общежитии по улице Арктической.

«В моей комнате, расположенной на 5 этаже, после сильных дождей и таяния снега, заливает комнату. В комнате высокая влажность и плесень, что плохо влияет на здоровье моей семьи (дышать очень трудно, появился кашель). Штукатурка на потолке в общем коридоре разбухла и потрескалась, есть риск обвала потолка. По углам комнат образовались пятна плесени, проводка оголена, есть риск замыкания и возгорания. Мы очень боимся возгорания», — заявил автор поста.