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В Омске жильцы общежития пожаловались на протекающую крышу
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В Омске жильцы общежития пожаловались на протекающую крышу 

АиФ-Омск 16 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Накануне, 7 апреля, в группе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись, автор которой пожаловался на протекающую крышу в общежитии по улице Арктической.
«В моей комнате, расположенной на 5 этаже, после сильных дождей и таяния снега, заливает комнату. В комнате высокая влажность и плесень, что плохо влияет на здоровье моей семьи (дышать очень трудно, появился кашель). Штукатурка на потолке в общем коридоре разбухла и потрескалась, есть риск обвала потолка. По углам комнат образовались пятна плесени, проводка оголена, есть риск замыкания и возгорания. Мы очень боимся возгорания», — заявил автор поста.
По словам мужчины, в общем коридоре общежития появились огромные лужи. Жильцы дома обращаются к главе региона Александру Буркову и к мэру Омска Оксане Фадиной с просьбой оказать содействие в капитальном ремонте здания общежития.
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