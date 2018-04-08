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В Таганроге ночью 64 человек тушили крупный пожар
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В Таганроге ночью 64 человек тушили крупный пожар 

Деловое сообщество 18 минут назад
Сегодня ночью, в 3:12, дежурному Главного Управления регионального МЧС России стало известно о крупном пожаре в хозяйственной постройке в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В течение четверти часа пожару присвоили второй ранг сложности. Распространение огня удалось остановить лишь в 4:20, а полностью ликвидировать возгорание — в 5:26. К тому моменту в постройке выгорело 420 кв м. Всего в ликвидации пожара принимало участие 64 человека личного состава МЧС на 23 единицах спецтехники. Пострадавших в результате инцидента нет, причины возгорания будут устанавливать специалисты.
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