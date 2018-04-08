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В пасхальную ночь в деревне Минино сгорели бани
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В пасхальную ночь в деревне Минино сгорели бани 

АиФ Красноярск 38 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Сообщение о ликвидации пожара опубликовано на сайте ГУ МЧС по региону.
Постройки в деревне Минино загорелись за полчаса до полуночи 7 апреля. Тушили огонь 28 пожарных, на место выехали 5 пожарных машин. Локализовать пожар удалось через 18 минут, а полностью потушить — только к 2:20 ночи.
Люди самостоятельно эвакуировались из горящих строений, пострадавших в пожаре нет.
Местные жители сообщают, что речь идет о банном комплексе «Заимка», где в эту ночь отдыхала семья с двумя детьми. Кроме того, они жалуются на досужих зевак, которые, проезжая мимо, снимали пожар на видео и загромождали проезд, мешая пожарным машинам. Проезжие бросали свои машины на дороге и бежали снимать видео пожара.
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