В пасхальную ночь в деревне Минино сгорели бани

Сообщение о ликвидации пожара опубликовано на сайте ГУ МЧС по региону.

Постройки в деревне Минино загорелись за полчаса до полуночи 7 апреля. Тушили огонь 28 пожарных, на место выехали 5 пожарных машин. Локализовать пожар удалось через 18 минут, а полностью потушить — только к 2:20 ночи.

Люди самостоятельно эвакуировались из горящих строений, пострадавших в пожаре нет.

Местные жители сообщают, что речь идет о банном комплексе «Заимка», где в эту ночь отдыхала семья с двумя детьми. Кроме того, они жалуются на досужих зевак, которые, проезжая мимо, снимали пожар на видео и загромождали проезд, мешая пожарным машинам. Проезжие бросали свои машины на дороге и бежали снимать видео пожара.