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В Пасхальную ночь в Ростове загорелась многоэтажка
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В Пасхальную ночь в Ростове загорелась многоэтажка 

Деловое сообщество 38 минут назад
В Пасхальную ночь в Ростове-на-Дону горела девятиэтажка на улице Беляева, 22. Пожар на кухне в одной из квартир начался около одного часа ночи, сообщают в популярном паблике в социальных сетях очевидцы.
«Я слышала, как женщина кричит, что в комнате грудной ребенок. Лопались стекла, люди выбегали на улицу кто в чем», — написал автор публикации. Эвакуировали людей по пожарным лестницам, всего было спасено 23 человека, причем некоторым пришлось выбираться через разбитые окна. Из окон на четвертом этаже валил густой дым.
Тем не менее, специалисты МЧС приехали на место инцидента весьма быстро, сообщают очевидцы. Пожар был полностью ликвидирован в 2:19. По сообщению пресс-службы донского Управления МЧС, его тушили 7 единиц техники и 19 спецмашин.
Причины возгорания неизвестны, их предстоит установить специалистам. Пострадавших в результате пожара нет.
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