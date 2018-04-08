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Глубокой ночью на Лесобазе случился пожар
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Глубокой ночью на Лесобазе случился пожар 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Минувшей ночью, 8 апреля, на Лесобазе на улице Элеваторная, 4 произошёл пожар. Около трёх часов ночи загорелись частные надворные постройки. По словам очевидцев, полыхала баня, которая выгорела почти полностью. На месте происшествия собрались очевидцы, которые сняли пожар на камеру. Огонь охватил надворые постройки буквально за считанные секунды.
— Вызов в пожарную охрану поступил в 2:43. Через 10 минут на место приехали первые подразделения. Частные постройки удалось потушить лишь 19 минут. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём, — рассказал корреспонденту 72.ru Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы областного МЧС.
В этом пожаре, к счастью, никто не пострадал.
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Ещё один пожар, который уничтожил жилой дом, произошёл 6 апреля в Большом Тараскуле. Местные жители помогали соседям спасать вещи, а сотрудники МЧС выносили баллоны с газом.
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