В Башкирии накануне Пасхи семья из пяти человек осталась без дома

В селе Старые Туймазы 7 апреля произошло несчастье — сгорел дом, в котором жили три поколения семьи Латыповых.

Бревенчатый домик вспыхнул в один момент. Пожар начался около полудня, а в 15:15 уже стало понятно — ничего не уцелело. У семьи сгорело все — и одежда, и обувь, и личные вещи. Без крова над головой осталась пожилая бабушка, ее дочь с мужем и двое внуков — 16 и 15 лет. Юноше через пару месяцев нужно сдавать экзамены, а у него не осталось даже целой тетрадки. Сложнее всего бабушке — она страдает сахарным диабетом, у нее не осталось запаса инсулина и тест-полосок для измерения сахара.

— Семья пока остановилась у соседей, дети у родственников в Туймазах. Нужна и одежда, и обувь, канцелярия, продукты, — рассказала племянница погорельцев Алина.

МЧС по Башкирии информацию о пожаре подтвердили, сообщив, что в доме сгорела крыша и после этого пожар перекинулся на внутреннюю отделку и вещи. Причину пожара еще выясняют.

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