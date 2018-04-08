В пожаре в Новгородской области погибли пять человек 

В частном жилом доме в Новгородской области погибли четверо взрослых и один ребенок, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах города.
"В населенном пункте Волотово после ликвидации пожара обнаружены тела 5 погибших, в том числе ребенка", — сказал источник.
В данный момент обстоятельства пожара выясняются.
Ранее сообщалось, что в Уссурийске шесть человек погибли из-за пожара в жилом доме. Среди погибших также был один ребенок. Отмечалось, что еще один выпрыгнувший с балкона мужчина скончался в больнице. Пожарным потребовалось четыре часа, чтобы ликвидировать возгорание.
Также ранее сообщалось, что при тушении детского ТЦ в Москве пострадали шесть человек.