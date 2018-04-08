В Таганроге сгорела постройка рядом с гостиницей «Вишневый сад»

Ночью 8 апреля в Таганроге на улице Октябрьской, 27 загорелась хозпостройка рядом с гостиницей «Вишневый сад». Пожар вспыхнул около трех часов ночи, причина возгорания пока неизвестна. Огонь быстро распространился и охватил площадь 420 квадратных метров.

— Пожару присвоили повышенный ранг сложности. В тушении участвовали 38 спасателей и 13 спецмашин. В происшествии никто не пострадал, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Предотвратить дальнейшее распространение огня удалось в 4:20, полностью потушить — только через час, в 5:26.

Той же ночью в Ростове на Беляева загорелась многоэтажка. Спасатели эвакуировали из дома 23 человека.