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В Таганроге сгорела постройка рядом с гостиницей «Вишневый сад»
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В Таганроге сгорела постройка рядом с гостиницей «Вишневый сад» 

161.ru 19 минут назад
Фото: 161.ru
Ночью 8 апреля в Таганроге на улице Октябрьской, 27 загорелась хозпостройка рядом с гостиницей «Вишневый сад». Пожар вспыхнул около трех часов ночи, причина возгорания пока неизвестна. Огонь быстро распространился и охватил площадь 420 квадратных метров.
— Пожару присвоили повышенный ранг сложности. В тушении участвовали 38 спасателей и 13 спецмашин. В происшествии никто не пострадал, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Предотвратить дальнейшее распространение огня удалось в 4:20, полностью потушить — только через час, в 5:26.
Той же ночью в Ростове на Беляева загорелась многоэтажка. Спасатели эвакуировали из дома 23 человека.
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