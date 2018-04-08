СМИ сообщили о пяти погибших в пожаре под Новгородом

Пять человек, включая ребенка, погибли в крупном пожаре, который в ночь на 8 апреля охватил частный дом в населенном пункте Волотово Новгородской области . Об этом сообщил сайт 5 канала.

Официального подтверждения информации о жертвах возгорания пока нет. Обстоятельства ЧП сейчас выясняются.

В региональном главке МЧС уточнили, что на тушение пламени ушло более двух часов. Огонь полностью уничтожил дом. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и боевые расчеты.

Пожар произошел и на 50-м этаже башни Trump Tower. По данным американских СМИ, жертвой возгорания стал один человек. Погибший жил в одном из апартаментов здания. После инцидента его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Однако спасти жизнь пострадавшего медикам не удалось.