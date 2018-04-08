Благодатный огонь спецрейсом прилетел в Уфу

В аэропорту Уфы 8 апреля в 5:20 приземлился самолет с представителями епархии. В башкирскую столицу самолетом доставили частицу Благодатного огня.

— По правилам авиационной безопасности для провоза огня на борту самолета используют специальные безопасные лампы, — сообщили представители уфимского воздушного порта.

В Уфу святыню привозят уже несколько лет подряд. Раньше торжественная встреча огня проходила прямо в аэропорту, но в этом году ее решили перенести в храм Рождества Богородицы в Уфе. Пасхальная вечеря со встречей Благодатного огня начнется 8 апреля в 16:00. После этого огонь развезут во всех храмы и монастыри региона, а верующие смогут зажечь от него свечки и лампады.