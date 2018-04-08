Люди выбегали в пижамах, женщина просила спасти ребенка: в Ростове загорелась девятиэтажка

В Ворошиловском районе ночью 8 апреля загорелась одна из квартир девятиэтажки на улице Беляева, 22. Пожар случился примерно в час ночи. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

— Я слышала, как женщина кричит, что в комнате грудной ребенок. Лопались стекла, люди выбегали на улицу кто в чем, — написал автор фотографий. — Огонь горел в дверном проёме балкона 4-го этажа.

Всего эвакуировали 23 человека — некоторым пришлось выбираться через разбитые окна.

— Пожар полностью потушили в 2:19. В тушении участвовали семь единиц техники и 19 спецмашин. Причины возгорания устанавливаются, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области

При пожаре никто не пострадал.