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Люди выбегали в пижамах, женщина просила спасти ребенка: в Ростове загорелась девятиэтажка
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Люди выбегали в пижамах, женщина просила спасти ребенка: в Ростове загорелась девятиэтажка 

161.ru 51 минуту назад
Фото: 161.ru
В Ворошиловском районе ночью 8 апреля загорелась одна из квартир девятиэтажки на улице Беляева, 22. Пожар случился примерно в час ночи. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.
— Я слышала, как женщина кричит, что в комнате грудной ребенок. Лопались стекла, люди выбегали на улицу кто в чем, — написал автор фотографий. — Огонь горел в дверном проёме балкона 4-го этажа.
Всего эвакуировали 23 человека — некоторым пришлось выбираться через разбитые окна.
— Пожар полностью потушили в 2:19. В тушении участвовали семь единиц техники и 19 спецмашин. Причины возгорания устанавливаются, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
При пожаре никто не пострадал.
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