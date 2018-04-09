В МЧС назвали причину возгорания машины в Дмитровске 

Пожар произошёл в минувшие выходные на улице Советской города Дмитровская Орловской области.
Сообщение о возгорании автомобиля «Лада Приора» поступило в дежурную часть в 21.30. В ликвидации пожара принимали участие сотрудники Дмитровского местного пожарно-спасательного гарнизона.
В результате возгорания по всей площади выгорел салон автомобиля. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в блоке предохранителей. Пострадавших нет. Материальный ущерб устанавливают специалисты, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
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