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В МЧС назвали причину возгорания машины в Дмитровске
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В МЧС назвали причину возгорания машины в Дмитровске 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Пожар произошёл в минувшие выходные на улице Советской города Дмитровская Орловской области.
Сообщение о возгорании автомобиля «Лада Приора» поступило в дежурную часть в 21.30. В ликвидации пожара принимали участие сотрудники Дмитровского местного пожарно-спасательного гарнизона.
В результате возгорания по всей площади выгорел салон автомобиля. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в блоке предохранителей. Пострадавших нет. Материальный ущерб устанавливают специалисты, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
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Сообщение В МЧС назвали причину возгорания машины в Дмитровске появились сначала на РИА 57.
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