В Дмитровске поздно вечером сгорела машина

По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о том, что загорелась машина, поступило на пульт дежурного ПСЧ-18 в 21.30. С огнём боролись силы и средства Дмитровского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности пожара не уточняются.