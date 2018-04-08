Ещё
В Дмитровске поздно вечером сгорела машина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дмитровске поздно вечером сгорела машина 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Возгорание автомобиля произошло в городе Дмитровск Орловской области накануне вечером, 7 апреля.
По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о том, что загорелась машина, поступило на пульт дежурного ПСЧ-18 в 21.30. С огнём боролись силы и средства Дмитровского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности пожара не уточняются.
Сообщение В Дмитровске поздно вечером сгорела машина появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орловской области 41 мобильная группа займётся тушением лесов В Орле росгвардеец вынес из горящего дома инвалида В Хотынецком районе сгорела машина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Небензя рассказал о новых фактах в деле Скрипаля182
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре78
Экипаж «Норда» заблокирован в украинском пункте пропуска150
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй438
Калоев обвинил Нагиева во вранье127
Видео
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение