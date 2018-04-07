В Кузбассе из-за задымления на шахте эвакуировали почти 70 человек

России. КЕМЕРОВО , 7 апр — РИА Новости . Почти 70 сотрудников шахты имени Ленина в кузбасском Междуреченске в субботу выводят на поверхность из-за задымления, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС "В 23.20 (19.20 мск) в оперативную службу МЧС России по Кемеровской области поступила информация о задымлении в конвейерном штреке. На момент происшествия в шахте находились 69 человек. Горняки выходят на поверхность", — сказал собеседник агентства. По данным ведомства, на месте работают два отделения горноспасателей, оперативная группа Междуреченского пожарно-спасательного гарнизона.