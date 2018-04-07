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В Кузбассе из-за задымления на шахте эвакуировали почти 70 человек
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В Кузбассе из-за задымления на шахте эвакуировали почти 70 человек 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 7 апр — РИА Новости. Почти 70 сотрудников шахты имени Ленина в кузбасском Междуреченске в субботу выводят на поверхность из-за задымления, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС России.
"В 23.20 (19.20 мск) в оперативную службу МЧС России по Кемеровской области поступила информация о задымлении в конвейерном штреке. На момент происшествия в шахте находились 69 человек. Горняки выходят на поверхность", — сказал собеседник агентства.
По данным ведомства, на месте работают два отделения горноспасателей, оперативная группа Междуреченского пожарно-спасательного гарнизона.
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