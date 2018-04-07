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Делегация с Благодатным огнем вылетела в Россию
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Делегация с Благодатным огнем вылетела в Россию 

BFM.RU 7 апреля 2018
Фото: Газета Кемерова
Делегация Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем попечительского совета организации Владимиром Якуниным вылетела спецбортом из Тель-Авива в Москву. Она везет специальную капсулу с Благодатным огнем, который планируется доставить к ночному пасхальному богослужению, которое проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя, сообщает ТАСС.
Традиционно делегацию встречают сотни верующих, которые развозят Благодатный огонь в храмы Москвы, Подмосковья, других регионов России, а также за рубеж. Схождение Благодатного огня ежегодно происходит в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
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