Делегация с Благодатным огнем вылетела в Россию 

Делегация Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем попечительского совета организации Владимиром Якуниным вылетела спецбортом из Тель-Авива в Москву. Она везет специальную капсулу с Благодатным огнем, который планируется доставить к ночному пасхальному богослужению, которое проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя, сообщает ТАСС.
Традиционно делегацию встречают сотни верующих, которые развозят Благодатный огонь в храмы Москвы, Подмосковья, других регионов России, а также за рубеж. Схождение Благодатного огня ежегодно происходит в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.