Сотрудники и посетители подмосковного торгового центра «Каширский двор» были эвакуированы из-за короткого замыкания 

В результате происшествия никто не пострадал.
Короткое замыкание произошло в торговом центре «Каширский двор» на территории Московской области в субботу, 7 апреля. В результате произошедшего из здания были эвакуированы сотрудники и посетители.
— Произошло короткое замыкание без возгорания, — сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В ведомстве добавили, что сотрудники и посетители торгового центра были эвакуированы до приезда пожарных. В результате происшествия никто не пострадал, отмечает Интерфакс.
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