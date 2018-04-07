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Паломники привезли на землю Северной Осетии благодатный огонь
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Паломники привезли на землю Северной Осетии благодатный огонь 

Мир24 1 час назад
Паломники привезли из Иерусалима на землю Северной Осетии благодатный огонь, передает корреспондент «МИР 24» Станислав Кантемиров.
Верующие встречали огонь в аэропорту «Владикавказ». Многие пришли с семьями и детьми, поздравляли друг друга с праздником и зажигали свечи и лампадки.
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в часовне над Гробом Господнем в начале третьего часа дня. Этого события ждали тысячи христиан по всему миру в преддверии Пасхи.
Из часовни огонь вынес патриарх Иерусалима и всея Палестины Феофил III. От него десятки верующих поспешили зажечь свечи. Теперь они доставят его по всему миру. В Россию специальную лампаду привезут в аэропорт Внуково, где любой желающий сможет получить ее часть — рейс из Тель-Авива прибывает в 22:00. Затем огонь перевезут в храм Христа Спасителя к началу пасхальных богослужений.
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