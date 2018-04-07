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В ТРЦ в Кашире после короткого замыкания эвакуировались 70 человек
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В ТРЦ в Кашире после короткого замыкания эвакуировались 70 человек 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Короткое замыкание произошло в торгово-развлекательном центре в Кашире в Подмосковье, из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.
"В ТРЦ «Кашира» на улице Ильича, дом 61 произошло короткое замыкание на первом этаже. Самостоятельно из здания эвакуировались 70 человек", — сказали в ведомстве.
Собеседник агентства уточнил, что возгорания не последовало. На месте работают оперативные службы.
ТАСС: последние новости
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