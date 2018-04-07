В ТРЦ в Кашире после короткого замыкания эвакуировались 70 человек

МОСКВА , 7 апреля. / ТАСС /. Короткое замыкание произошло в торгово-развлекательном центре в Кашире Подмосковье , из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

"В ТРЦ «Кашира» на улице Ильича, дом 61 произошло короткое замыкание на первом этаже. Самостоятельно из здания эвакуировались 70 человек", — сказали в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что возгорания не последовало. На месте работают оперативные службы.