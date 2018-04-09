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Угроза пожара в стерлитамакском ТРЦ стала причиной эвакуации двух тысяч человек
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Угроза пожара в стерлитамакском ТРЦ стала причиной эвакуации двух тысяч человек 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Сотрудники МЧС эвакуировали около двух тысяч посетителей и сотрудников торгового центра «Фабри» в Стерлитамаке. Инцидент произошел в воскресенье вечером, причиной стало задымление здания в результате короткого замыкания.
"По прибытию к месту вызова пожарных подразделений было обнаружено короткое замыкание без горения возле лифта на втором этаже. Из торгового центра эвакуированы 1 946 человек", — сообщили в пресс-службе МЧС.
Как сообщает «Интерфакс», пожарные прибыли на место задымление, но тушение производить не пришлось. Помещение проветрили, пострадавших нет.
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