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В Татарстане два человека провалились под лед, один погиб
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В Татарстане два человека провалились под лед, один погиб 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Спасатели МЧС вытащили из полыньи на Казанке 25-летнего мужчину. Инцидент произошел сегодня в 9.50 утра в 150 метрах от берега. Спасти человека удалось с помощью судна на воздушной подлушке. Парня спасатели передали бригаде медиков на берегу. Еще одно происшествие на льду случилось также в полутора сотнях метров от берега на Каме, вблизи села Саконы Алексеевского района Татарстана. Там провалившегося под лед мужчину спасти не удалось. Тело жителя Казани 1954 года рождения вытащили в 10.15 трое местных жителей. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют любителям подледного лова завершить зимний сезон. Сейчас выход на лед может быть смертельно опасен. Кроме того, спасатели предупреждают, что наблюдать за ледоходом так же может быть опасно. — Помните, течение реки сильно подмывает крутые берега. Возможны обвалы. Остерегайтесь любоваться весенним ледоходом с обрывистых берегов. Весной опасно ходить на плотины, запруды. Не забывайте — они могут быть неожиданно сорваны напором льда, — рассказали в МЧС РТ.
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