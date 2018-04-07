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Расселенный деревянный дом сгорел в Городецком районе
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Расселенный деревянный дом сгорел в Городецком районе 

Newsroom24 30 минут назад
Фото: Newsroom24
В поселке Первомайский Городецкого района Нижегородской области 4 апреля, в среду, в результате поджога сгорел многоквартирный деревянный дом по улице Школьной, 3.
Строение было расселено и подлежало сносу. Однако на эти цели в бюджете поселка на 2018 год средства отсутствовали.
По информации источника агентства новостей Newsroom24 в Первомайском дожидаются сноса еще два расселенных двухэтажных дома — №5 и №8 на улице Центральной.
Всего на снос данных объектов, включая сгоревший, требовалось не менее 600 тысяч руб.
Напомним, опубликованы фото горящего дома на улице Белинского в Нижнем Новгороде.
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