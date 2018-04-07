Расселенный деревянный дом сгорел в Городецком районе

В поселке Первомайский Городецкого района Нижегородской области 4 апреля, в среду, в результате поджога сгорел многоквартирный деревянный дом по улице Школьной, 3.

Строение было расселено и подлежало сносу. Однако на эти цели в бюджете поселка на 2018 год средства отсутствовали.

По информации источника агентства новостей Newsroom24 в Первомайском дожидаются сноса еще два расселенных двухэтажных дома — №5 и №8 на улице Центральной.

Всего на снос данных объектов, включая сгоревший, требовалось не менее 600 тысяч руб.

Напомним, опубликованы фото горящего дома на улице Белинского в Нижнем Новгороде.