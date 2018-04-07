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В Калининграде на улице Петра Панина горит трава
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В Калининграде на улице Петра Панина горит трава 

Вести Калининград 27 минут назад
Фото: Вести Калининград
«Там у церквушки дети стоят, большая группа, с куличами, а дышать почти невозможно. Дым и гарь», — сообщил калининградским «Вестям» очевидец.
Главное управление МЧС России по Калининградской области предупреждает о недопустимости поджогов травы. Палы часто приводят к возгораниям построек в сельской местности. Кроме того, палы травы могут вызвать лесной или торфяной пожар. Благодаря теплой, ветреной погоде огонь может быстро распространиться на большой территории. Его тушение потребует привлечения большого числа сил и средств, материальных затрат.
Калининградские «Вести» напоминают, что поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в случае наступление серьезных последствий — и уголовную ответственность.
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