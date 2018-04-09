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Половодье в Орле: в Заводском районе «поплыли» 27 домов
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Половодье в Орле: в Заводском районе «поплыли» 27 домов 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В областном центре накануне, 8 апреля, произошло частичное подтопление 27 придомовых территорий в областном центре, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
В зону подтопления попали переулок Скульптурный (5 участков), переулок Лебединый (4 участка), переулок Проходной (6 участков), переулок Заливной (6 участков), переулок Городской (6 участков)
Жители частных домовладений были заранее предупреждены о возможных неблагоприятных событиях, жизнеобеспечение жителей не нарушено. Необходимости в эвакуации населения нет.
По прогнозам метеорологов резкого подъёма воды в ближайшие сутки не ожидается.сталкиваются с подобной ситуацией ежегодно, поэтому точно знают, как подготовиться к весеннему половодью.
Накануне, на месте подтопления работала оперативная группа администрации Орла, ОГ Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона, оперативная группа ГУ МЧС. Организовано дежурство группы специализированной ПСЧ в количестве 8 человек и 2 единиц техники и 8 человек и 2 единиц техники Центра ГИМС.
Напомним, в Орловской области в зону подтопления также попали 168 дачных участков СНТ «Импульс» в Орловском районе и 15 низководных мостов.
По состоянию на 08 апреля 2018 года уровень вводы на подтопленных участках составляет до 15-20 сантиметров.
Сообщение Половодье в Орле: в Заводском районе «поплыли» 27 домов появились сначала на РИА 57.
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