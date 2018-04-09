Половодье в Орле: в Заводском районе «поплыли» 27 домов

В областном центре накануне, 8 апреля, произошло частичное подтопление 27 придомовых территорий в областном центре, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области

В зону подтопления попали переулок Скульптурный (5 участков), переулок Лебединый (4 участка), переулок Проходной (6 участков), переулок Заливной (6 участков), переулок Городской (6 участков)

Жители частных домовладений были заранее предупреждены о возможных неблагоприятных событиях, жизнеобеспечение жителей не нарушено. Необходимости в эвакуации населения нет.

По прогнозам метеорологов резкого подъёма воды в ближайшие сутки не ожидается.сталкиваются с подобной ситуацией ежегодно, поэтому точно знают, как подготовиться к весеннему половодью.

Накануне, на месте подтопления работала оперативная группа администрации Орла, ОГ Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона, оперативная группа ГУ МЧС. Организовано дежурство группы специализированной ПСЧ в количестве 8 человек и 2 единиц техники и 8 человек и 2 единиц техники Центра ГИМС.

Напомним, в Орловской области в зону подтопления также попали 168 дачных участков СНТ «Импульс» в Орловском районе и 15 низководных мостов.

По состоянию на 08 апреля 2018 года уровень вводы на подтопленных участках составляет до 15-20 сантиметров.