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Заросли камыша загорелись возле жилого жилого дома в Ростове
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Заросли камыша загорелись возле жилого жилого дома в Ростове 

360tv.ru 1 час назад
В Ростове‐на‐Дону потушили крупный ландшафтный пожар. На улице Вересаева горел камыш. Об этом сообщил местный портал donnews.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
Как сообщили в ведомстве, о возгорании стало известно в 13:12. Площадь огня составила 700 квадратных метров. На месте происшествия работали три единицы техники и 12 человек. Пострадавших нет.
В социальных сетях появилось видео с места пожара. На нем видно, что огонь вплотную приблизился к жилому комплексу, где могли находиться сотни человек.
В субботу крупный пожар произошел на одном из складов рынка «Мегастрой». Пострадавших в результате пожара нет, так как на момент возгорания в помещении людей не было. Площадь пожара и его причины неизвестны.
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