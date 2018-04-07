Заросли камыша загорелись возле жилого жилого дома в Ростове

В Ростове‐на‐Дону потушили крупный ландшафтный пожар. На улице Вересаева горел камыш. Об этом сообщил местный портал donnews.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как сообщили в ведомстве, о возгорании стало известно в 13:12. Площадь огня составила 700 квадратных метров. На месте происшествия работали три единицы техники и 12 человек. Пострадавших нет.

В социальных сетях появилось видео с места пожара. На нем видно, что огонь вплотную приблизился к жилому комплексу, где могли находиться сотни человек.

В субботу крупный пожар произошел на одном из складов рынка «Мегастрой». Пострадавших в результате пожара нет, так как на момент возгорания в помещении людей не было. Площадь пожара и его причины неизвестны.