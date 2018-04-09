Спасатели обнаружили тело ребенка при тушении пала травы в Хабаровске

ХАБАРОВСК , 9 апреля. / ТАСС /. Пожарные обнаружили тело ребенка во время тушения пала травы в районе пивоваренного завода в Хабаровске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Пожарные нашли тело несовершеннолетнего во время проведения работ по ликвидации пала сухой растительности в районе завода «Балтика» в Хабаровске, сообщили в соответствующие органы", — уточнили в ведомстве.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, по факту обнаружения тела несовершеннолетнего ребенка возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.