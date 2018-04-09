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Спасатели обнаружили тело ребенка при тушении пала травы в Хабаровске
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Спасатели обнаружили тело ребенка при тушении пала травы в Хабаровске 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
ХАБАРОВСК, 9 апреля. /ТАСС/. Пожарные обнаружили тело ребенка во время тушения пала травы в районе пивоваренного завода в Хабаровске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
"Пожарные нашли тело несовершеннолетнего во время проведения работ по ликвидации пала сухой растительности в районе завода «Балтика» в Хабаровске, сообщили в соответствующие органы", — уточнили в ведомстве.
Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, по факту обнаружения тела несовершеннолетнего ребенка возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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