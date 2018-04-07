Саратовец спасся от большой воды на крыше дачи

Когда паводковые воды затопили дачный участок, владелец шести соток залез на чердак.

Инцидент произошел в садовом товариществе «Лотос», которое расположено в поселке Расловка-1 Саратовского района.

Здесь, как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, большая вода пришла неожиданно. В итоге в воде оказался не только дачный участок, но и дом.

Испугавшийся такого поворота событий 40-летний дачник решил спастись на крыше здания. Отсюда его и сняли прибывшие на место происшествия спасатели. Они переправили дачника-неудачника в безопасное место.