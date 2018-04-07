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Саратовец спасся от большой воды на крыше дачи
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Саратовец спасся от большой воды на крыше дачи 

Новости Саратова 18 минут назад
Фото: Новости Саратова
Когда паводковые воды затопили дачный участок, владелец шести соток залез на чердак.
Инцидент произошел в садовом товариществе «Лотос», которое расположено в поселке Расловка-1 Саратовского района.
Здесь, как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, большая вода пришла неожиданно. В итоге в воде оказался не только дачный участок, но и дом.
Испугавшийся такого поворота событий 40-летний дачник решил спастись на крыше здания. Отсюда его и сняли прибывшие на место происшествия спасатели. Они переправили дачника-неудачника в безопасное место.
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