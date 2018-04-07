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8 человек в Приморском районе из-за пожара лишились дома
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8 человек в Приморском районе из-за пожара лишились дома 

29.ru 22 минуты назад
Фото: 29.ru
В деревне Ластола произошел пожар, который лишил кровли 8 человек, в том числе многодетную семью. Пострадавших нет.
Накануне ранним утром женщина проснулась из-за лая собак и увидела, что квартиру заволакивает дымом. Она разбудила своих четырех дочерей и выбежала с ними на улицу. В Ластоле есть только добровольная пожарная команда, которую и вызвали жители. Вместе с ней на место пожара прибыла бригада из села Вознесенье.
От огня пострадала крыша дома, а квартира, в которой проживала многодетная семья, выгорела изнутри. В общей сложности 8 человек остались без крыши над головой.
Сейчас причина пожара выясняется. Предварительная версия — неисправность электрокотла.
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