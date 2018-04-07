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В Дании башня рухнула на библиотеку: видео
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В Дании башня рухнула на библиотеку: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В датском городе Вордингборг при попытке сноса старой силосной башни специалисты провели неверные расчеты, в результате чего она рухнула на прилегающую библиотеку. Инцидент случился в порту на острове Зеландия в Балтийском море.
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