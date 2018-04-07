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В Дании башня рухнула на библиотеку: видео
ТК «Звезда»
1 час назад
Фото:
ТК «Звезда»
Комментарии
В датском
городе Вордингборг
при попытке сноса старой силосной башни специалисты провели неверные расчеты, в результате чего она рухнула на прилегающую библиотеку. Инцидент случился в порту на острове Зеландия в Балтийском море.
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