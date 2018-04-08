В Саратове в горящем доме пострадали двое детей

Саратове произошел вчера крупный пожар. Как ообщили очевидцы, возгорание произошло в двухэтажном доме на первом Прессовом проезде. На место прибыли пожарные, врачи и спасатели Областной службы спасения.

По предварительнм данным, дома, в горящем помещении находилась семья — пожилая женщина, а также ее дочь с тремя детьми и парень. Пострадали четыре человека — взрослые и двое детей.

Всех пострадавших отвезли в больницу. По предварительной информации, возгорание случилось из-за искры в неисправной розетке, которая была за шкафом.