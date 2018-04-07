На пожаре в Саратове пострадали двое детей

Двухэтажный деревянный дом загорелся в Заводском районе областного центра 7 апреля.

Очевидцы сообщили пожарным, что на 1-м Прессовом проезде из окон дома валит сильный дым. Прибывшие на место ЧП огнеборцы спасли из загоревшегося жилого здания 87-летнюю бабушку, ее 49-летнюю дочь, двух 11-летних внуков. Старший внук — 22-летний парень — также был на месте происшествия.

При этом гарью надышались мать с бабушкой и двое младших детей. Молодой человек не пострадал. Погорельцам оказана медицинская помощь.

Как считают пожарные, пожар мог возникнуть из-за неисправной электрической розетки, которая находилась вне зоны видимости, за мебелью. Кстати, мальчики успели забрать из горевшего дома трех котят, а вот их мать-кошка не смогла спастись, оставив малышей сиротами.