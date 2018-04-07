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Сотрудники МЧС спасли 12 рыбаков на Волге в Тверской и Костромской областях
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Сотрудники МЧС спасли 12 рыбаков на Волге в Тверской и Костромской областях 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в субботу утром спасли 12 рыбаков на Волге в Тверской и Костромской областях, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"В Костромской области в 10:43 мск поступило сообщение об отрыве льдины с четырьмя рыбаками в акватории Волги. Они были доставлены на берег с помощью судна на воздушной подушке", — сказали в ведомстве.
Второй подобный случай произошел в Тверской области. В 09:38 мск оторвалась льдина с восемью рыбаками. Как пояснили в ГУ МЧС по региону, мужчины успели позвонить в МЧС и попросить о помощи. На место оперативно прибыли подразделения пожарно-спасательных частей ГИМС МЧС РФ по Тверской области, однако к этому времени рыбаки уже благополучно выбрались на сушу.
В обоих случаях никто не пострадал. Рыбаки были переданы медиками.
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