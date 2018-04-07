Сотрудники МЧС спасли 12 рыбаков на Волге в Тверской и Костромской областях

В обоих случаях никто не пострадал. Рыбаки были переданы медиками.

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