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Рабочие выносят обгоревшие остатки товара из ТЦ «Персей для детей» в Москве
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Рабочие выносят обгоревшие остатки товара из ТЦ «Персей для детей» в Москве 

РИАМО 56 минут назад
Фото: РИАМО
Обгоревшие коробки с вещами и залитый водой товар выносят рабочие из торгового центра «Персей для детей» в столице, передает корреспондент РИАМО в субботу. В холле торгового центра все еще чувствуется запах жженой резины. Но рабочие уже нагружают фургоны обгоревшими вещами и коробками. Рядом ходят арендаторы помещений и продавцы, они выносят уцелевшие после тушения вещи. На входе в ТЦ стоит стол, за которым сидит охранник и по спискам смотрит, кого можно пускать в комплекс, а кого нет. Представитель охраны так и не смог назвать примерные сроки открытия торгового центра.
Четвертого апреля в Москве произошло возгорание в торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 600 человек. Один человек погиб, шестеро пожарных пострадали.
Наиболее вероятной причиной возгорания в ТЦ является неисправность приборов освещения помещения шерстопрядильной фабрики.
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