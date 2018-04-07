Вдоль трассы Калининград-Балтийск горит трава

В районе поселка Костровой рядом горит трава. Огонь распространяется вдоль железной дороги. Сухая и теплая погода установившаяся в регионе способствует тому, что огонь может охватить большие площади и подобраться к жилым домам поселка и лесным насаждениям.

МЧС России предупреждает, чтобы не допустить появления пожара, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:

— не разводить костры, не сжигать сухую растительность на садовых участках, территориях организаций и индивидуальных домов;

— своевременно очищать территории организаций, садовых участков и индивидуальных домов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;

— не устраивать свалки горючих отходов на территориях населенных пунктов и организаций, вывозить сгораемый мусор следует на территорию городской свалки;

— не допускать использования противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и строениями для складирования различных материалов, оборудования, стоянок транспорта;

— не оставлять на открытых площадках территорий жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны со сжатыми и сжиженными газами.