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Вдоль трассы Калининград-Балтийск горит трава
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Вдоль трассы Калининград-Балтийск горит трава 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В районе поселка Костровой рядом горит трава. Огонь распространяется вдоль железной дороги. Сухая и теплая погода установившаяся в регионе способствует тому, что огонь может охватить большие площади и подобраться к жилым домам поселка и лесным насаждениям.
МЧС России предупреждает, чтобы не допустить появления пожара, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:
— не разводить костры, не сжигать сухую растительность на садовых участках, территориях организаций и индивидуальных домов;
— своевременно очищать территории организаций, садовых участков и индивидуальных домов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;
— не устраивать свалки горючих отходов на территориях населенных пунктов и организаций, вывозить сгораемый мусор следует на территорию городской свалки;
— не допускать использования противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и строениями для складирования различных материалов, оборудования, стоянок транспорта;
— не оставлять на открытых площадках территорий жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны со сжатыми и сжиженными газами.
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